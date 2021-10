Pnrr | cabina di regia e Merkel | la giornata di Draghi

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Fitta agenda di appuntamenti oggi per Mario. Alle 9.15 il premier incontrerà a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica dell’Armenia, Armen Sarkissian, mentre alle 10 interverrà al Senato, alla settima Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20. Alle 11 è in programma a Palazzo Chigi la primadisul, sui temi: educazione, Università, scuola. A seguire, alle 12, è prevista conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale. E’ invece previsto per le 13.30 l’appuntamento più atteso della, l’incontro con la Cancelliera della Repubblica federale di Germania, Angela. Le elezioni del 26 settembre scorso, che hanno segnato la fine dell’erae visto i socialdemocratici risorgere dopo la batosta del 2017 ...

... Sarkissian, poi interverrà alla 7ª Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20 al Senato, presiederà alle 11 ladi regia sul(il primo step è sull'istruzione ma c'è ...Insisto: Draghi convochi a stretto giro ladi regia prima di decidere. Promette delle cose e ... i vostri elettori vogliono il green pass, le riaperture e Draghi come garante delo vogliono ...Fitta agenda di appuntamenti oggi per Mario Draghi. Alle 9.15 il premier incontrerà a Palazzo Chigi il presidente della Repubblica dell’Armenia, Armen Sarkissian, mentre alle 10 interverrà al Senato, ...Il presidente del Consiglio Draghi è intervenuto in conferenza stampa al termine del Vertice Ue-Balcani in Slovenia, in merito alla posizione ...