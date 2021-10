Nuova Zelanda: banca centrale alza tassi, prima volta in sette anni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – La banca centrale della Nuova Zelanda ha alzato oggi i tassi di interesse ufficiali allo 0,50%. La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) è così tra le prime banche centrali che ritoccato all’insù il costo del denaro, dall’inizio della pandemia Covid-19, insieme alla Corea del Sud e alla Norvegia. I tassi sono stati aumentati di un quarto di punto. Per la Nuova Zelanda si tratta della prima volta in sette anni, ma secondo quanto annunciato dall’istituto centrale è solo l’inizio di un ciclo di strette monetarie. La RBNZ ha anticipato un’ulteriore rimozione dello stimolo monetario che dipenderà comunque dall’outlook di medio termine per ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Ladellahato oggi idi interesse ufficiali allo 0,50%. La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) è così tra le prime banche centrali che ritoccato all’insù il costo del denaro, dall’inizio della pandemia Covid-19, insieme alla Corea del Sud e alla Norvegia. Isono stati aumentati di un quarto di punto. Per lasi tratta dellain, ma secondo quanto annunciato dall’istitutoè solo l’inizio di un ciclo di strette monetarie. La RBNZ ha anticipato un’ulteriore rimozione dello stimolo monetario che dipenderà comunque dall’outlook di medio termine per ...

