Nobel per la Fisica 2021, Parisi al Corriere: "Perché ho vinto? Ancora non lo so. Ho sentito che Draghi vuole vedermi"

"Perché ho vinto? Non lo so, lo devo ancora capire". Giorgio Parisi fa ancora fatica a realizzarlo, ma è sicuro: ha vinto il premio Nobel per Fisica. Ne parla in un'intervista a Il Corriere della Sera. "Non ho avuto il tempo di leggere le motivazioni, neanche di scaricarle. Sono 17 pagine. La motivazione breve che ho visto è quella che riguarda i miei studi sui sistemi complessi". Che, si legge poco dopo, non sono recenti. Risalgono a più di 40 anni fa: "La sera di Natale del 1978. Però che fossero sistemi complessi l'ho capito solo nel 1983". Il sistema complesso, spiega nel corso dell'intervista, è come un cane: "Lo si può definire guardandolo fisicamente da fuori. Poi ci sono tutti gli ormoni e tutte le cellule"

