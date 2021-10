Nego do Borel è stato ritrovato dopo l’abuso a Dayane Mello, la madre pensava si fosse suicidato: parla la sorella (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nego do Borel ormai da settimane è sulla bocca di tutti. Il cantante brasiliano è stato squalificato dalla Fazenda per avere avuto un rapporto sessuale non consenziente con Dayane Mello, ex protagonista del Grande Fratello Vip 5. Nego do Borel è stato ritrovato dopo l’abuso a Dayane Mello In questi giorni la madre ne aveva... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 6 ottobre 2021)doormai da settimane è sulla bocca di tutti. Il cantante brasiliano èsqualificato dalla Fazenda per avere avuto un rapporto sessuale non consenziente con, ex protagonista del Grande Fratello Vip 5.doIn questi giorni lane aveva... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

