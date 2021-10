Mercoledì 6 ottobre in Friuli Venezia Giulia 111 nuovi contagi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mercoledì 6 ottobre in Friuli Venezia Giulia su 5.427 tamponi molecolari sono stati rilevati 102 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,87%. Sono inoltre 5.490 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi (0,16%). Nella giornata odierna non si si registrano decessi; scendono le persone ricoverate in terapia intensiva che risultano essere 8, mentre i pazienti in altri reparti sono 38. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.825, con la seguente suddivisione territoriale: 828 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.378, i clinicamente guariti 40, mentre quelli in isolamento risultano ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 6 ottobre 2021)insu 5.427 tamponi molecolari sono stati rilevati 102con una percentuale di positività dell’1,87%. Sono inoltre 5.490 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 9 casi (0,16%). Nella giornata odierna non si si registrano decessi; scendono le persone ricoverate in terapia intensiva che risultano essere 8, mentre i pazienti in altri reparti sono 38. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.825, con la seguente suddivisione territoriale: 828 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.378, i clinicamente guariti 40, mentre quelli in isolamento risultano ...

Advertising

fanpage : Allagamenti, nubifragi, frane, tornado da Nord a Sud. A causa del maltempo, oggi mercoledì 6 ottobre, restano chius… - JuventusFCYouth : #Under23 | #PiacenzaJuve, inizialmente prevista per domenica 10 ottobre, è posticipata a mercoledì 27 ottobre alle ore 21. - udine20 : Mercoledì 6 ottobre in Friuli Venezia Giulia 111 nuovi contagi - - udine20 : Mercoledì 6 ottobre in Friuli Venezia Giulia 111 nuovi contagi - - villaalbe : RT @atm_informa: Oggi, mercoledì 6 ottobre, alle 20:45, a San Siro scende in campo la #NationsLeague con la semifinale #ItaliaSpagna. Per r… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercoledì ottobre Un Posto al Sole Anticipazioni dall'11 al 15 ottobre 2021: Silvia a un bivio! Partire con Michele o restare con Giancarlo? Puntata in onda Mercoledì 13 ottobre 2021 Riccardo , dopo essere stato rimproverato da Ornella per non aver seguito le sue direttive su lavoro, reagisce in maniera inaspettata con Rossella dopo che ...

Udienza alla giuria del Premio Zayed Papa Francesco ha ricevuto in udienza stamane, mercoledì 6 ottobre, nell'auletta dell'Aula Paolo vi , i membri della giuria del Premio Zayed, dell'Higher Committee of Human Fraternity.

La situazione di mercoledì 6 ottobre sul Coronavirus in Campania Fanpage.it Puntata in onda132021 Riccardo , dopo essere stato rimproverato da Ornella per non aver seguito le sue direttive su lavoro, reagisce in maniera inaspettata con Rossella dopo che ...Papa Francesco ha ricevuto in udienza stamane,, nell'auletta dell'Aula Paolo vi , i membri della giuria del Premio Zayed, dell'Higher Committee of Human Fraternity.