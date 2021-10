Manfredi: "Io tifoso della Juventus? Napoli città seria" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Gaetano Manfredi, neo sindaco di Napoli, ad Agorà Extra ha parlato delle polemiche che si sono sollevate sul suo tifo per la Juventus. Il nuovo primo cittadino si è detto soddisfatto della fiducia della popolazione partenopea per sé e la sua coalizione. "Napoli è una città di un milione di abitanti, la politica non si fa sul tifo calcistico. Penso che i cittadini lo abbiano dimostrato dando grande consenso alla mia persona e alla coalizione". Manfredi, Napoli, JuventusManfredi: "Napoli-Juve? Andrò allo stadio" Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, poi, ha parlato anche della sfida sportiva che vedrà la "sua" Juve affrontare ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Gaetano, neo sindaco di, ad Agorà Extra ha parlato delle polemiche che si sono sollevate sul suo tifo per la. Il nuovo primo cittadino si è detto soddisfattofiduciapopolazione partenopea per sé e la sua coalizione. "è unadi un milione di abitanti, la politica non si fa sul tifo calcistico. Penso che i cittadini lo abbiano dimostrato dando grande consenso alla mia persona e alla coalizione".: "-Juve? Andrò allo stadio" Il sindaco diGaetano, poi, ha parlato anchesfida sportiva che vedrà la "sua" Juve affrontare ...

