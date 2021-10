La Figc non ne può più di Lotito: «Basta, la sua colpevolezza è accertata» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La lettera di diffida di Lotito alla Federcalcio per chiedere il suo immediato reintegro è stata recepita “con stupore” dalla Figc. Che risponde al presidente della Lazio, sempre all’Ansa, cambiando tono: “Basta mistificazioni, la colpevolezza di Lotito è stata accertata“, dice una fonte che l’Ansa definisce “qualificata”. “Nelle ricostruzioni del presidente Lotito e dei suoi avvocati si parla erroneamente di deferimento eludendo artatamente il punto 4 della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, dove c’è scritto chiaramente che l’aver schierato un calciatore positivo in campo e uno un panchina rappresenta una negligenza e una responsabilità molto gravi”. La Corte Federale si pronuncerà di nuovo il 19 ottobre, ma intanto la Figc rispedisce al ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La lettera di diffida dialla Federcalcio per chiedere il suo immediato reintegro è stata recepita “con stupore” dalla. Che risponde al presidente della Lazio, sempre all’Ansa, cambiando tono: “mistificazioni, ladiè stata“, dice una fonte che l’Ansa definisce “qualificata”. “Nelle ricostruzioni del presidentee dei suoi avvocati si parla erroneamente di deferimento eludendo artatamente il punto 4 della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport, dove c’è scritto chiaramente che l’aver schierato un calciatore positivo in campo e uno un panchina rappresenta una negligenza e una responsabilità molto gravi”. La Corte Federale si pronuncerà di nuovo il 19 ottobre, ma intanto larispedisce al ...

