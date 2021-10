Kjaer | «Il rinnovo col Milan non è vicino Il club sa cosa voglio»

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Simonha parlato delcon ildurante la conferenza stampa dal ritiro con la Danimarca. Le dichiarazioni Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Danimarca, Simonsi è espresso così in merito aldi contratto con ilAL– «No, ma sono comunque estremamente felice di giocare in rossonero. Ho passato così tanti momenti nel calcio, che non mi concentro su questo aspetto. Mi sento bene, mi piace giocare e godermi la vita al. Ilconosce la mia opinione e la mia posizione a riguardo: quando vuole risolvere la questione, sa anche che mi può chiamare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il capitano dei rossoneri è infatti uscito dalla penombra della seconda metà della passata stagione, e sembra tornato sui suoi livelli tanto da insidiare a tratti la coppia titolare Tomori -. ...Commenta per primo Il Milan è alle prese non solo coldi Franck Kessie, ma anche di Alessio Romagnoli. Il centrale romano, nonché capitano è ...di non perdere Romagnoli e confermarlo cone ...Copenaghen, 6 ott. -Se sono più vicino al rinnovo col Milan? No, ma sono comunque estremamente felice di giocare in rossonero". Così il difensore rossonero Simo ..."Se sono più vicino al rinnovo col Milan? No, ma sono comunque estremamente felice di giocare in rossonero". Parole del difensore.