Advertising

lifestyleblogit : Jacobs: 'Obiettivo è fare bene ai prossimi mondiali' - Video - - fisco24_info : Jacobs: 'Obiettivo è fare bene ai prossimi mondiali' - Video: Le parole del campione dell'atletica… - italiaserait : Jacobs: “Obiettivo è fare bene ai prossimi mondiali” – Video - Andrea4mentin : @Ricky5714 @mauroberruto Obiettivo sfidante... Ma Jacobs insegna... - noemitvmlinsvn : PROSSIMO OBIETTIVO: BATTERE JACOBS ALLE OLIMPIADI -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs Obiettivo

L'è fare bene a Mondiali ed Europei e arrivare il più preparato possibile ai prossimi ... il campione dell'atletica azzurra Marcell, vincitore dell'oro nei 100 metri e nella staffetta ...Lo ha detto Marcell, doppio oro olimpico nello sprint a Tokyo, a margine della celebrazione degli atleti delle Fiamme Oro presso il Salone d'Onore del Coni. Poi sul suo prossimoha ...Così, nel salone d'onore del Coni, ha parlato il doppio oro olimpico alla celebrazione delle Fiamme Oro, su cui ha dichiarato: "Sono tutto per me" ...Così, nel salone d'onore del Coni, ha parlato il doppio oro olimpico alla celebrazione delle Fiamme Oro, su cui ha dichiarato: "Sono tutto per me" ...