Italia-Spagna, azzurri in dieci a fine primo tempo! (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Termina con un rosso, rimediato al 42?, la presenza numero 112 in maglia azzurra di Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero con la partita di oggi ha agganciato Dino Zoff per numero di presenze in Nazionale. L’azzurro ha rimediato il primo cartellino giallo per proteste. Il secondo è invece arrivato per un intervento giudicato pericoloso (gomito largo) dal giudice di gara ai danni di Sergio Busquets. POTREBBE INTERESSARTI: “Sono terribilmente deluso. Devo operarmi”: la rivelazione dell’ex Roma! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Termina con un rosso, rimediato al 42?, la presenza numero 112 in maglia azzurra di Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero con la partita di oggi ha agganciato Dino Zoff per numero di presenze in Nazionale. L’azzurro ha rimediato ilcartellino giallo per proteste. Il secondo è invece arrivato per un intervento giudicato pericoloso (gomito largo) dal giudice di gara ai danni di Sergio Busquets. POTREBBE INTERESSARTI: “Sono terribilmente deluso. Devo operarmi”: la rivelazione dell’ex Roma! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Azzurri : ?? #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadi… - Azzurri : ?? #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza San Siro - #Milano ?? In diretta… - matteorenzi : Dopo la Francia anche la Spagna copia la nostra #18app, il bonus cultura per i diciottenni. Le buone idee si fanno… - DF_Shadow_Eagle : RT @mike_fusco: Bonucci che è costretto a ripetere di continuo ad un Donnarumma subissato dai fischi: 'Stai tranquillo, sei il più forte de… - gardoniz : Messaggio per gli italiani che leggono questo: dite addio alla vostra serie di vittorie, papà sarà sempre papà, suc… -