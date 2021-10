Inghilterra, scandalo Brighton: arrestato un giocatore per violenze sessuali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) scandalo in Inghilterra, dove un calciatore del Brighton è stato arrestato con l’accusa di violenze sessuali: la situazione Come riferito dal Times, un calciatore del Brighton è stato arrestato quest’oggi con l’accusa di violenze sessuali. Il giocatore, 20 anni, è stato fermato in una discoteca sul lungomare della città nelle prime ore di questa mattina insieme ad un 40enne. Il nome del tesserato non è stato svelato per motivi legali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021)in, dove un calciatore delè statocon l’accusa di: la situazione Come riferito dal Times, un calciatore delè statoquest’oggi con l’accusa di. Il, 20 anni, è stato fermato in una discoteca sul lungomare della città nelle prime ore di questa mattina insieme ad un 40enne. Il nome del tesserato non è stato svelato per motivi legali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

alystrega : RT @SFalax: @gustinicchi @barbarab1974 Il video sarebbe falso comunque… quella scena di esultanza era durante una partita dell Inghilterra… - SFalax : @gustinicchi @barbarab1974 Il video sarebbe falso comunque… quella scena di esultanza era durante una partita dell… - sportli26181512 : Cinque calciatori dell'Inghilterra sono no vax: Mondiale a rischio?: Cinque calciatori della nazionale inglese appa… - EmpfindsamerS : @MagisterZatta Inghilterra fine anni '50. Per me questo è il giradischi dello scandalo Profumo, un'associazione d'idee inestirpabile. -