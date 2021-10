Il Dott. Meluzzi, non vaccinato, sospeso dall’Ordine dei medici di Torino. “Se ci ripenso? Assolutamente no, la mia è una scelta consapevole” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Ho fatto una scelta consapevole quella di non vaccinarmi. Credo che l’Ordine, a cui sono iscritto da 41anni, abbia fatto quello che doveva fare sulla base delle normative vigenti. D’altra parte sono cresciuto nella cultura di Socrate, le leggi della polis si rispettano qualsiasi cosa se ne pensi, quindi va bene così”. Meluzzi: è stato lo stesso psichiatra ad annunciare di esser stato sospeso dall’Albo dei medici di Torino E’ stato lo stesso Alessandro Meluzzi, medico-psichiatra e noto personaggio televisivo, ad annunciare di aver ricevuto la sospensione dall’Ordine dei medici di Torino in quanto, come ormai noto, ha rifiutato di vaccinarsi contro il Covid. Meluzzi: “Se ci ho ripensato e mi vaccino? ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Ho fatto unaquella di non vaccinarmi. Credo che l’Ordine, a cui sono iscritto da 41anni, abbia fatto quello che doveva fare sulla base delle normative vigenti. D’altra parte sono cresciuto nella cultura di Socrate, le leggi della polis si rispettano qualsiasi cosa se ne pensi, quindi va bene così”.: è stato lo stesso psichiatra ad annunciare di esser statodall’Albo deidiE’ stato lo stesso Alessandro, medico-psichiatra e noto personaggio televisivo, ad annunciare di aver ricevuto la sospensionedeidiin quanto, come ormai noto, ha rifiutato di vaccinarsi contro il Covid.: “Se ci ho ripensato e mi vaccino? ...

Advertising

albiuno : RT @ilrisolutoreIT: Un forte abbraccio al Dott. Meluzzi. Grazie per tutto quello che sta facendo. I Giusti trionferanno. NOI SIAMO CON L… - dessere88 : RT @ilrisolutoreIT: Un forte abbraccio al Dott. Meluzzi. Grazie per tutto quello che sta facendo. I Giusti trionferanno. NOI SIAMO CON L… - DAO_Italia : RT @ilrisolutoreIT: Un forte abbraccio al Dott. Meluzzi. Grazie per tutto quello che sta facendo. I Giusti trionferanno. NOI SIAMO CON L… - LauraCarrese : @GeMa7799 @a_meluzzi Bravo Dott. Meluzzi, quello non è un vaccino, l'hanno capito pure i sassi. - Tiziana2219 : Castigato il Dott. Meluzzi perché non si è vaccinato. #Nodiscriminazione -