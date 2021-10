Genova, picchiata dal compagno per 2 anni: donna fa arrestare un 49enne. Il datore di lavoro la licenziò per “non avere problemi” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Due anni di violenze continue che le sono costate segni sul corpo, traumi diffusi, la rottura del setto nasale e anche la perdita del lavoro. Una donna di Genova ha finalmente trovato il coraggio di rivolgersi alla polizia per raccontare i maltrattamenti subiti dal compagno, un 49enne che adesso è stato arrestato dagli agenti. Insulti e minacce accompagnate da botte quotidiane, fino al viaggio in pronto soccorso e un referto con una prognosi di 30 giorni. Tutto inizia una decina di giorni fa quando la donna, esausta e terrorizzata, varca la soglia del commissariato di Sestri, nel ponente città, dove trova un team di operatori specializzati nel trattare i reati del Codice Rosso e a loro racconta che, con due figli a carico e un matrimonio alle spalle, otto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Duedi violenze continue che le sono costate segni sul corpo, traumi diffusi, la rottura del setto nasale e anche la perdita del. Unadiha finalmente trovato il coraggio di rivolgersi alla polizia per raccontare i maltrattamenti subiti dal, unche adesso è stato arrestato dagli agenti. Insulti e minacce accompagnate da botte quotidiane, fino al viaggio in pronto soccorso e un referto con una prognosi di 30 giorni. Tutto inizia una decina di giorni fa quando la, esausta e terrorizzata, varca la soglia del commissariato di Sestri, nel ponente città, dove trova un team di operatori specializzati nel trattare i reati del Codice Rosso e a loro racconta che, con due figli a carico e un matrimonio alle spalle, otto ...

