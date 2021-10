E’ caccia al padre che ha rapito il piccolo David di 5 anni da Padova (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Vivono ore di terrore perchè sanno che tutto è stato pianificato nei dettagli. I familiari del piccolo David non si danno pace per quello che è successo. Il bambino di 5 anni è stato rapito da suo padre. Non è la prima volta che è accaduto. Oggi lo zio e la mamma del piccolo raccontano ai media che si erano resi conto che c’era qualcuno che li sorvegliava ma non pensavano che sarebbe successo tutto questo. E’ Alexandra Moraru che denuncia il rapimento del figlio di 5 anni, accusando il padre del bambino. La donna era scappata dalla Romania per trovare rifugio in Italia e scappare dall’uomo . La denuncia è stata raccolta dai carabinieri di Padova, la donna ha raccontato di essere stata fermata da quattro uomini, fra il quali anche il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Vivono ore di terrore perchè sanno che tutto è stato pianificato nei dettagli. I familiari delnon si danno pace per quello che è successo. Il bambino di 5è statoda suo. Non è la prima volta che è accaduto. Oggi lo zio e la mamma delraccontano ai media che si erano resi conto che c’era qualcuno che li sorvegliava ma non pensavano che sarebbe successo tutto questo. E’ Alexandra Moraru che denuncia il rapimento del figlio di 5, accusando ildel bambino. La donna era scappata dalla Romania per trovare rifugio in Italia e scappare dall’uomo . La denuncia è stata raccolta dai carabinieri di, la donna ha raccontato di essere stata fermata da quattro uomini, fra il quali anche il ...

