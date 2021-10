Con l’Italia in crescita, tasse più leggere. Ma il ministro Franco avverte: «Se la pandemia riprende, i numeri sono a rischio» – Il video (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il ministro dell’Economia, in audizione alle commissioni Bilancio, ha smorzato gli entusiasmi per i dati macroeconomici italiani: «Nel formulare la previsione per il restante anno e il prossimo, assumiamo non vi siano nuove restrizioni alle attività economiche e ai movimenti delle persone. Ove la pandemia riprendesse, i numeri sarebbero a rischio». Se la preoccupazione di Daniele Franco non dovesse trovare riscontro nella realtà, allora potranno verificarsi le stime del governo, ovvero che il terzo trimestre del 2021 si sia chiuso con una crescita del Pil del 2,2% e della produzione industriale di circa l’1%. Ma non è solo il Coronavirus a costituire un elemento di rischio per la ripresa. Il ministro dell’Economia, nel corso ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ildell’Economia, in audizione alle commissioni Bilancio, ha smorzato gli entusiasmi per i dati macroeconomici italiani: «Nel formulare la previsione per il restante anno e il prossimo, assumiamo non vi siano nuove restrizioni alle attività economiche e ai movimenti delle persone. Ove lasse, isarebbero a». Se la preoccupazione di Danielenon dovesse trovare riscontro nella realtà, allora potranno verificarsi le stime del governo, ovvero che il terzo trimestre del 2021 si sia chiuso con unadel Pil del 2,2% e della produzione industriale di circa l’1%. Ma non è solo il Coronavirus a costituire un elemento diper la ripresa. Ildell’Economia, nel corso ...

