Centrale dello spaccio ai Tamburi. Arrestato 45enne (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I Carabinieri della Stazione Taranto Nord hanno Arrestato un 45enne pregiudicato tarantino, che aveva allestito all’interno della sua abitazione di Via Machiavelli una vera e propria Centrale di spaccio. I militari da giorni osservavano i movimenti dell’uomo ed il via vai di tossicodipendenti nei pressi della sua abitazione, così, una volta individuata l’esatta ubicazione dell’appartamento, hanno fatto una rapida irruzione non dando all’uomo la possibilità di scaricare la sostanza stupefacente all’interno del proprio bagno, il cui impianto di scarico era stato adeguatamente modificato al fine di poter consentire il recupero della droga una volta terminato l’eventuale controllo da parte delle FF.OO. All’interno della casa infatti sono stati ritrovati circa 250 grammi di eroina divisa in piccole dosi, opportunamente ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 6 ottobre 2021) I Carabinieri della Stazione Taranto Nord hannounpregiudicato tarantino, che aveva allestito all’interno della sua abitazione di Via Machiavelli una vera e propriadi. I militari da giorni osservavano i movimenti dell’uomo ed il via vai di tossicodipendenti nei pressi della sua abitazione, così, una volta individuata l’esatta ubicazione dell’appartamento, hanno fatto una rapida irruzione non dando all’uomo la possibilità di scaricare la sostanza stupefacente all’interno del proprio bagno, il cui impianto di scarico era stato adeguatamente modificato al fine di poter consentire il recupero della droga una volta terminato l’eventuale controllo da parte delle FF.OO. All’interno della casa infatti sono stati ritrovati circa 250 grammi di eroina divisa in piccole dosi, opportunamente ...

Advertising

SmashDevil19 : @SimoNoveOtto @dello__98 @_Sim95_ Non fa il difensore da due anni, ma è un evoluzione che molti mediani hanno avuto… - FraLauricella : #SportMediaset #Mihajlovic 'Da difensore centrale della #Lazio, nell'anno dello scudetto, ho fatto 11 goal e 25 assist'. - giacDomenico : Sottomarino Usa colpisce oggetto misterioso. La Cina nasconde un arsenale contro Taiwan - Poletn : @marieta99044909 @aleb912 Vuol dire commissariare la regione. Basta badanti o assistenzialismo. Se non sono in gra… - ChiaraDilo : @mtixlde Sono dell'episodio dello scorso anno. Il bambino che nasce in centrale, mentre Maya è alla pista di pattin… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrale dello Porto Torres. Incontro per la valorizzazione del porto industriale ...un importante momento di confronto nel corso del quale abbiamo potuto condividere la visione strategica del Cips sul futuro dell'area industriale di Porto Torres e del ruolo sempre più centrale dello ...

Elezioni Regionali, sindaco di Cortale: "Alecci saprà dare voce ai nostri territori" "Siamo certi che l'area centrale della Calabria avrà voce adeguata in Consiglio regionale grazie alla rappresentanza di ... presidio di prossimità dello Stato nei territori". È quanto afferma in una ...

Bar di Vercelli centrale dello spaccio, 12 misure cautelari Agenzia ANSA Grosseto, brucia la centrale Telecom: dopo la "paralisi", il guasto è sistemato Le fiamme si sono scatenate nella notte tra venerdì 8 e sabato 9: disagi per alcune ore anche al sistema sanitario locale ...

Itorah, provata la demo del metroidvania disegnato a mano Abbiamo provato Itorah, un gioco che ci trasporta in un magico mondo legato al folklore del Centroamerica, con un'avventura in stile metroidvania.. Tra le varie demo messe a disposizione nel corso ...

...un importante momento di confronto nel corso del quale abbiamo potuto condividere la visione strategica del Cips sul futuro dell'area industriale di Porto Torres e del ruolo sempre più..."Siamo certi che l'areadella Calabria avrà voce adeguata in Consiglio regionale grazie alla rappresentanza di ... presidio di prossimitàStato nei territori". È quanto afferma in una ...Le fiamme si sono scatenate nella notte tra venerdì 8 e sabato 9: disagi per alcune ore anche al sistema sanitario locale ...Abbiamo provato Itorah, un gioco che ci trasporta in un magico mondo legato al folklore del Centroamerica, con un'avventura in stile metroidvania.. Tra le varie demo messe a disposizione nel corso ...