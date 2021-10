Carabiniera salva mamma di 3 figli che voleva gettarsi da un ponte

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tragedia sfiorata nel Bellunese. A Perarolo, una donna che minacciava il suicido, lanciandosi da untibetano, è statata dopo un dialogo di 4 ore da una, in servizio nella ...

Advertising

Corriere : Carabiniera salva mamma di tre figli: si voleva lanciare dal ponte tibetano alto 80 met... - SkyTG24 : Belluno, carabiniera salva mamma di 3 figli che vuole gettarsi da ponte - ilfendente : 5 Ottobre 2021 07:53 / La Carabiniera Martina salva una donna dal suicidio - aranciaverde : RT @nelloscavo: La carabiniera Martina: “così ho convinto la donna a non gettarsi dal ponte”. E salva la mamma di tre figli. Di Antonella… - Carmela_oltre : RT @nelloscavo: La carabiniera Martina: “così ho convinto la donna a non gettarsi dal ponte”. E salva la mamma di tre figli. Di Antonella… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabiniera salva

Laha affrontando con successo una circostanza estremamente difficile. Situazione che ha saputo risolvere anche grazie a intelligenza e tanta sensibilità". 6 ottobre 2021La giovane, giunta sul posto con un collega, è riuscita ad avvicinarsi, pur restando a distanza, e seduta sulla passerella ha instaurato un fitto dialogo con l'aspirante suicida. Un ...Donna disperata ha minacciato di togliersi la vita, una giovane carabiniera l'ha salvata. La 25enne svela cosa pensava in quel momento ...A nome mio e di tutta la città un caloroso abbraccio e un sentito ringraziamento a Martina Pigliapoco, 25enne osimana che in servizio salva una vita”. Oltre che riconoscenti, non possiamo che essere o ...