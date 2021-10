Bugno e la memoria in cabina elettorale

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Lo confesso, sono uno dei centotrentacinque residenti a Milano che hanno votato per Gianni; degli happy few molto few e poco happy, stante il risultato. L’ho fatto tuttavia in piena coscienza e intima convinzione, ponderata su fattori concreti. L’eccellenza nel proprio settore, visto che per decenniè stato l’unico ciclista capace di vincere due mondiali di fila. L’abilità politica, visto che è presidente del sindacato internazionale dei ciclisti professionisti. L’impegno in ciò che persegue, tanto che avendo a lungo desiderato diventare pilota d’elicottero, finita la carriera, si è organizzato di conseguenza e per un periodo ha addirittura seguito come elicotterista il Giro d’Italia, corsa che in passato aveva vinto e dominato, volandoci sopra senza strepiti né clamori, felice di starsene in aria dopo tanto asfalto. Un tocco di garbo, che ...