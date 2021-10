Bonucci distrutto: "Si è dimenticato che non è in Serie A e non c'era un arbitro AJA" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Paolo Ziliani, giornalista ed opinionista, ha commentato con la sua solita durezza l'espulsione di Leonardo Bonucci durante il match Italia-Spagna. Di seguito il tweet del giornalista: “Quando ti dimentichi che non sei in Serie A e non arbitra un arbitro AJA”. Quando ti dimentichi che non sei in Serie A e non arbitra un arbitro AJA.#Bonucci pic.twitter.com/GQRO6pKspz— Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 6, 2021 Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Paolo Ziliani, giornalista ed opinionista, ha commentato con la sua solita durezza l'espulsione di Leonardodurante il match Italia-Spagna. Di seguito il tweet del giornalista: “Quando ti dimentichi che non sei inA e non arbitra unAJA”. Quando ti dimentichi che non sei inA e non arbitra unAJA.#pic.twitter.com/GQRO6pKspz— Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 6, 2021

