Barcellona | si lavora sul mercato | nel mirino un obiettivo dell’Inter

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Beppe Marotta continua a tenere monitorata la situazione legata ad Andrè Onana. L’estremo difensore ancora di proprietà dell’Ajax è il primo nome per il prossimoestivo. Su di lui non c’è però soltanto la dirigenza nerazzurra. Onana,, Inter Ilci prova per Onana La dirigenza blaugrana starebbe pensando però ad un’operazione a tre coinvolgendo anche il Villareal. I giocatori in questione sarebbero Neto che si trasferirebbe alla corte di Unai Emery, Asenjo che andrebbe all’Ajax e per l’appunto Andrè Onana che potrebbe far ritorno a. Lo riporta il Mundo Deportivo. LEGGI ANCHE: Inter, si pensa al colpo in attacco: individuato il prossimo acquisto LEGGI ANCHE: Onana, scelto il suo futuro: i dettagli L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e ...