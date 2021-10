Ascolti tv 5 ottobre 2021 | la fiction di Canale5 accorcia sulla serie tv di Rai1 Poi Le Iene

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)tv: Morgane – Detective geniale vince la serata Le due ammiraglie sono sempre più vicine, anche semantla leadership deglitv del martedì sera grazie a Morgane – Detective geniale, che ha registrato il 16,8% di share media con 3,544 milioni di telespettatori, così suddivisi: primo episodio 16,42% e 3,797 milioni, secondo episodio 17,34% e 3,254 milioni. Settimana scorsa la stessaaveva raccolto il 18,7% e 3,9 milioni. Seconda posizione per laLuce dei tuoi occhi sucon il 16,02% e 3,1 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa l’ammiraglia Mediaset aveva portato a casa il 21,1% e 4,8 milioni con la patita di Champions League Milan-Atletico Madrid. Medaglia di bronzo per il debutto stagionale de Le ...

: Morgane - Detective geniale, Luce dei tuoi occhi e Le Iene Show Ecco cos'è andato in onda ieri sera, martedì 5, sulle principali reti televisive italiane: su Rai1 i nuovi ...È questo scenario che accoglie i giovani spettatori giapponesi quando il 6del 1974 sull'...bassi furono una costante, tanto la Yomiuri TV tagliò le iniziali 52 puntate alla metà, ...Dati, dettagli e approfondimenti relativi agli ascolti e allo share dei programmi televisivi in onda martedì 6 ottobre 2021 ...Elodie debutta come prima conduttrice (dopo di lei ci saranno altre 9 donne) alla guida de Le Iene accanto all'ormai rodatissimo Nicola Savino e conquista da subito il pubblico a ...