Acerbi si automulta: “Dagli errori si impara” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Lazio non sta vivendo uno dei suoi periodi migliori. I risultati sono troppo altalenanti e l’avere perso punti importanti per strada, ha penalizzato i biancocelesti che ora devono cercare di recuperare. L’ultima sfida contro il Bologna, un vero e proprio disastro: caos, errori e l’espulsione del “Leone”. Acerbi si automulta. La Lazio di Sarri deve cambiare mentalità Acerbi si automulta: quali le sue parole? L’ultima giornata di campionato, è sicuramente da dimenticare per la Lazio. La partita contro il Bologna, che ha vinto per 3-0, ha portato alla luce varie lacune che Sarri dovrà cercare di colmare. Inoltre, durante la gara al Dall’Ara, gli animi in campo si sono scaldati e hanno perso le staffe anche i giocatori solitamente più pacati. Acerbi è stato espulso per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Lazio non sta vivendo uno dei suoi periodi migliori. I risultati sono troppo altalenanti e l’avere perso punti importanti per strada, ha penalizzato i biancocelesti che ora devono cercare di recuperare. L’ultima sfida contro il Bologna, un vero e proprio disastro: caos,e l’espulsione del “Leone”.si. La Lazio di Sarri deve cambiare mentalitàsi: quali le sue parole? L’ultima giornata di campionato, è sicuramente da dimenticare per la Lazio. La partita contro il Bologna, che ha vinto per 3-0, ha portato alla luce varie lacune che Sarri dovrà cercare di colmare. Inoltre, durante la gara al Dall’Ara, gli animi in campo si sono scaldati e hanno perso le staffe anche i giocatori solitamente più pacati.è stato espulso per ...

Advertising

sportface2016 : #Lazio, #Acerbi si automulta dopo la squalifica: 'Devolverò in beneficienza una somma di denaro' - 1900_since : Sappiamo tutti come è fatto e che uomo è #Acerbi, arrivata la decisione del giudice sportivo, il difensore della… - UomoRango : #UltrasLazio Acerbi si automulta e devolve in beneficenza. Ce ne fossero. @OfficialSSLazio @Acerbi_Fra -