Windows 11 ora disponibile: dove e come scaricare la nuova versione del S.O. Microsoft (Di martedì 5 ottobre 2021) Oggi, martedì 5 ottobre 2021 Windows 11 è disponibile al download. Ecco dove e come scaricare la nuova versione del S.O. Microsoft Oggi, martedì 5 ottobre 2021, verrà ricordato come il giorno di Windows 11. Il nuovo sistema operativo di Microsoft fa il suo debutto ufficiale, sotto forma di aggiornamento gratuito, messo a disposizione in download per coloro in possesso di un PC in grado di soddisfare le richieste hardware stabilite dalla software house (per approfondimenti consulta l'articolo dedicato ai requisiti). Il giorno di Windows 11 Alla piattaforma spetta il non semplice compito di mantenere quanto di buono visto con il predecessore Windows 10, ...

