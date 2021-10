Un pacemaker al cervello allevia con successo la depressione grave | Sarah | il primo caso

(Di martedì 5 ottobre 2021) Spessonon riusciva a smettere di piangere, non riusciva a pensare ad altro che a un modo per porre fine alla sua vita. La suaaveva raggiunto livelli così acuti, da costringerla a lasciare il lavoro e la casa: per i medici era più sicuro tornasse a vivere con i genitori, visti i continui pensieri suicidi. 20 farmaci diversi, stimolazione magnetica transcranica, terapia elettroconvulsivante: le aveva provato davvero tutte per uscirne, ma i suoi sintomi persistevano.è diventata la prima partecipante a uno studio su una terapia sperimentale. Ora ha 38 anni e la suaè sotto controllo: è tornata a casa sua, ha ricominciato a studiare. “Nel giro di poche settimane, i pensieri suicidi sono semplicemente scomparsi”, ha raccontato la donna, che ha chiesto di essere identificata solo con il ...

Una sorta di pacemaker del cervello per scongiurare le crisi epilettiche. È quello a cui intendono lavorare i ricercatori della Sissa di Trieste coordinati dal prof. Michele Giugliano, direttore del Neuronal ... corrente elettrica e attraverso dei sottili elettrodi posizionati nei nuclei profondi del cervello, ... viene portato dal paziente a vita e periodicamente controllato, un po' come il pacemaker, con la ... Spesso Sarah non riusciva a smettere di piangere, non riusciva a pensare ad altro che a un modo per porre fine alla sua vita. La sua depressione aveva raggiunto livelli così acuti, da costringerla a l ... Alla Sissa di Trieste un progetto di ricerca ha l'obiettivo di realizzare dispositivi impiantabili nel cervello, in grado di modulare l'attività delle cellule nervose ...