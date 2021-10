Un ottobre di fuoco per capire dove può arrivare questa Roma

Leggi su footdata

(Di martedì 5 ottobre 2021) La strada perpuònuovaè ancora lunga e, come ribadito a più riprese da José Mourinho, il progetto ha bisogno di tempo. La squadra non è sicuramente quella dello scorso anno, ma la filosofia e lo stile Mou non sono ancora stati assimilati al 100%. Una prima verifica sullo stato attuale, sulle ambizioni e sulla mentalità dei giocatori però la si potrà avere già subito dopo a sosta per le Nazionali, quando i Giallorossi dovranno affrontare tre big della Serie A in quattro match. Il potenziale bottino di 12 punti, sarà messo sul piatto nelle partite contro Juventus, Napoli, Cagliari e Milan. Ladovrà dimostrare di essersi tolta dalle spalle il grosso problema dalla gestione Fonseca, quello degli scontri diretti: solo quattro vittorie su ventiquattro ...