Tutti i sindaci eletti: verdetto definitivo in 37 paesi su 38, ballottaggio a Caravaggio (Di martedì 5 ottobre 2021) Trentasette Comuni sui trentotto chiamati al voto hanno un nuovo sindaco, mentre Caravaggio dovrà aspettare fino al turno di ballottaggio in programma domenica 17 e lunedì 18 ottobre. È il risultato della tornata elettorale che si è conclusa lunedì 4 ottobre, che riguardava circa 155mila bergamaschi: in realtà solo il 57,59% di loro si è recato effettivamente alle urne, con un minimo del 40,99% a Palazzago e un massimo di 76,40% a Costa Valle Imagna. LE DICHIARAZIONI Cristian Invernizzi (Lega): "Queste elezioni hanno confermato la forza della Lega in tutta la Bergamasca e, in generale, di tutta la coalizione di centro destra formata con gli amici di Forza Italia e Fratelli d'Italia, a partire dal dato politico più rilevante: la vittoria schiacciante del nostro sindaco Juri Imeri a Treviglio, dove non è servito il ballottaggio per ...

