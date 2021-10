PS5: PlayStation London Studio sta lavorando ad un nuovo gioco multiplayer (Di martedì 5 ottobre 2021) Uno dei rami più antichi di Sony Interactive Entertainment è PlayStation London Studio, fondato nel 2002 e che si è distinto a lungo con titoli casual di successo come Eye Toy e SingStar. Nel 2019, lo Studio della capitale inglese ha dimostrato con il titolo d'azione VR Blood & Truth di saper gestire anche produzioni su larga scala in formato blockbuster. Secondo i rapporti attuali, SIE London Studio sta attualmente lavorando a un titolo online non specificato per PlayStation 5. Gli annunci di lavoro attuali per lo Studio inglese lo indicano. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 ottobre 2021) Uno dei rami più antichi di Sony Interactive Entertainment è, fondato nel 2002 e che si è distinto a lungo con titoli casual di successo come Eye Toy e SingStar. Nel 2019, lodella capitale inglese ha dimostrato con il titolo d'azione VR Blood & Truth di saper gestire anche produzioni su larga scala in formato blockbuster. Secondo i rapporti attuali, SIEsta attualmentea un titolo online non specificato per5. Gli annunci di lavoro attuali per loinglese lo indicano. Leggi altro...

