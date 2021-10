Programmi TV di stasera, mercoledì 6 ottobre 2021. Su Rai1 Italia-Spagna vale la finale di Nations League (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Federico Chiesa Rai1, ore 20.30: Italia-Spagna Semifinale Nations League Si disputa in Italia, allo stadio San Siro di Milano, la Final Four della seconda edizione della Nations League, torneo riservato alle migliori Nazionali europee. Dopo la recente semifinale di Euro 2020, l’Italia Campione d’Europa affronta di nuovo la Spagna per raggiungere la finalissima contro la vincente tra Francia e Belgio. Fischio d’inizio alle 20.45. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordo campo di Alessandro Antinelli e le interviste di Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi. Nello studio, allestito in tribuna, con Paola Ferrari e Luca Toni ci sarà Lele ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Federico Chiesa, ore 20.30:SemiSi disputa in, allo stadio San Siro di Milano, la Final Four della seconda edizione della, torneo riservato alle migliori Nazionali europee. Dopo la recente semidi Euro 2020, l’Campione d’Europa affronta di nuovo laper raggiungere la finalissima contro la vincente tra Francia e Belgio. Fischio d’inizio alle 20.45. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordo campo di Alessandro Antinelli e le interviste di Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi. Nello studio, allestito in tribuna, con Paola Ferrari e Luca Toni ci sarà Lele ...

Advertising

bercri72 : @ElveAngelic Stasera se nn hai programmi preferiti inizia un cult #MatrimonioAPrimaVistaitalia con i soliti disagiati a seguito?? - ChilErminia : RT @SkyArte: Stasera dalle 21.15 inizia I segreti dell'arte che vede protagonista Georges Seurat. Il critico d’arte Waldemar Januszczak ci… - CasilinaNews : Programmi, film stasera: #guidaTV 5 ottobre 2021 - rita_scm : @____M_A_N_U____ Per non guardare i faziosi programmi di politica, tutto. Ma il film “inedito” “Quello che le donne… - AnnaMancini81 : Stasera in tv martedì 5 ottobre 2021 – Tutti i programmi in onda -