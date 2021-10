Premier, i club chiedono un fondo da 1 mld di sterline (Di martedì 5 ottobre 2021) I top club inglesi hanno chiesto alla Premier League di creare un fondo centrale da oltre 1 miliardo di sterline per affrontare i loro problemi di flusso di cassa ed escludere in questo modo i finanziatori che applicano commissioni elevate. I dirigenti dei club coinvolti nelle discussioni – racconta il Financial Times – hanno affermato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) I topinglesi hanno chiesto allaLeague di creare uncentrale da oltre 1 miliardo diper affrontare i loro problemi di flusso di cassa ed escludere in questo modo i finanziatori che applicano commissioni elevate. I dirigenti deicoinvolti nelle discussioni – racconta il Financial Times – hanno affermato L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : #PremierLeague, i club chiedono un fondo da 1 miliardo di sterline - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Premier, i club chiedono un fondo da 1 mld di sterline: I top club inglesi hanno chiesto alla Pre… - Seawolf_IT : @triglione72 @SCUtweet Vabbé dái, 8M€ in Premier e nei top club europei li danno a cani e porci. Il punto è che Pau… - Mcclane272 : @aldoolaf81 Tu credi? Beh, vedremo...qui parliamo di un attaccante e non di un portiere. Certo, c'è sempre la possi… - Cucciolina96251 : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Kessie possibile occasione a parametro zero ?? Occhi su di lui dalla #PremierLeague ?????????????? #LBDV #LeBombeDiVlad #Ca… -