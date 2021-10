Perché gli Usa inviano armi ai curdi siriani? (Di martedì 5 ottobre 2021) Il quotidiano governativo turco Daily Sabah pubblica una notizia con l’intento di inviare un messaggio a Washington sulle preoccupazioni e sul controllo delle priorità d’interesse nazionale per Ankara: le Unità di protezione popolare (Ypg), ossia le milizie curde nel nord della Siria, hanno ricevuto nuovi rifornimenti militari dagli Stati Uniti. La questione è profonda, Perché dietro ai collegamenti militari tra curdi siriani e americani si muove la spaccatura tra Turchia e Stati Uniti. Se per Washington le Ypg sono (e soprattutto sono state) partner fondamentali nella lotta allo Stato islamico in Siria, per Ankara sono cugini alleati del Pkk e dunque da considerare un’organizzazione terroristica. L’invio di alcuni Bradley – unità blindate usate nella regione anche dai Berretti Verdi – conferma alcuni elementi. Il primo di carattere ... Leggi su formiche (Di martedì 5 ottobre 2021) Il quotidiano governativo turco Daily Sabah pubblica una notizia con l’intento di inviare un messaggio a Washington sulle preoccupazioni e sul controllo delle priorità d’interesse nazionale per Ankara: le Unità di protezione popolare (Ypg), ossia le milizie curde nel nord della Siria, hanno ricevuto nuovi rifornimenti militari dagli Stati Uniti. La questione è profonda,dietro ai collegamenti militari trae americani si muove la spaccatura tra Turchia e Stati Uniti. Se per Washington le Ypg sono (e soprattutto sono state) partner fondamentali nella lotta allo Stato islamico in Siria, per Ankara sono cugini alleati del Pkk e dunque da considerare un’organizzazione terroristica. L’invio di alcuni Bradley – unità blindate usate nella regione anche dai Berretti Verdi – conferma alcuni elementi. Il primo di carattere ...

