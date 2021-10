Pensavo di essere io… invece è la Sindrome dell’Impostore. Come trasformare il senso di inadeguatezza nel nostro migliore alleato (Di martedì 5 ottobre 2021) “La paura di essere smascherata, il terrore di non essere mai all’altezza, di non meritare niente mi accompagnano da trent’anni. Ancora non so se ci sono nata o se c’è stato un inizio, un evento scatenante. Fatto sta che a un certo punto il malessere che provavo mi ha spinta a documentarmi e approfondire finché non sono riuscita ad attribuirgli un nome: Sindrome dell’Impostore. In questo libro cerco di trasmettere quello che ho capito di questa ‘condizione’, Come conviverci e gestirla. Per farlo mi servo dell’unico metodo che conosco: partire da me, dalla mia esperienza, da quelle che sono state le mie sensazioni, dai miei sentimenti, dal mio vissuto. Per individuare quella che non è in alcun modo una malattia, piuttosto una forma mentis, o se preferite una predisposizione dell’animo, ... Leggi su robadadonne (Di martedì 5 ottobre 2021) “La paura dismascherata, il terrore di nonmai all’altezza, di non meritare niente mi accompagnano da trent’anni. Ancora non so se ci sono nata o se c’è stato un inizio, un evento scatenante. Fatto sta che a un certo punto il malche provavo mi ha spinta a documentarmi e approfondire finché non sono riuscita ad attribuirgli un nome:. In questo libro cerco di trasmettere quello che ho capito di questa ‘condizione’,conviverci e gestirla. Per farlo mi servo dell’unico metodo che conosco: partire da me, dalla mia esperienza, da quelle che sono state le mie sensazioni, dai miei sentimenti, dal mio vissuto. Per individuare quella che non è in alcun modo una malattia, piuttosto una forma mentis, o se preferite una predisposizione dell’animo, ...

