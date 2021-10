Mbappé su Messi: 'Ci sono gerarchie, accetto di correre se lui cammina' (Di martedì 5 ottobre 2021) PARIGI (Francia) - Dopo le parole a RMC Sports, Kylian Mbappé è tornato a parlare del suo presente e del suo futuro in un'intervista a L'Equipe. L'attaccante del Psg ha raccontato del suo rapporto ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 5 ottobre 2021) PARIGI (Francia) - Dopo le parole a RMC Sports, Kylianè tornato a parlare del suo presente e del suo futuro in un'intervista a L'Equipe. L'attaccante del Psg ha raccontato del suo rapporto ...

Advertising

brfootball : Messi, Neymar, Mbappe and Di Maria all started for PSG. FT: Rennes 2-0 PSG ?? - footmercato : Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé et Lionel Messi version #eFootball2022 by Konami. Votre avis ? - marcoconterio : ?? Come talenti migliori del momento, un Pallone d'oro come Hristo Stoichkov ne nomina tre. ???? Kylian Mbappe ???? Erl… - napolista : Mbappé: «Accetto di correre per Messi quando lui cammina. Perché… è Messi» A L’Equipe: “Assaporo ogni momento con… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Mbappé tra il #PSG e l'arrivo di #Messi ???? Tutta la verità del numero 7?? sugli eventi di questa estate #LBDV #LeBom… -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé Messi PSG, Mbappé: "In estate sarei andato solo al Real Madrid. Con Messi bisogna sacrificarsi" L'attaccante del PSG Kylian Mbappé parla del suo futuro e di cosa vuol dire avere Messi in squadra Kylian Mbappé, in una lunga intervista a L'Equipe, ha parlato della sua voglia di andar via dal PSG, del Real Madrid e di cosa voglia dire avere in squadra uno come Leo Messi. REAL ...

Mbappé su Messi: 'Ci sono gerarchie, accetto di correre se lui cammina' ...Mbappé è tornato a parlare del suo presente e del suo futuro in un'intervista a L'Equipe. L'attaccante del Psg ha raccontato del suo rapporto con i compagni partendo dall'ultimo arrivato, Leo Messi, ...

Ligue 1: ovazione per l'esordio di Messi e Mbappè segna doppietta Agenzia ANSA L'attaccante del PSG Kylianparla del suo futuro e di cosa vuol dire averein squadra Kylian, in una lunga intervista a L'Equipe, ha parlato della sua voglia di andar via dal PSG, del Real Madrid e di cosa voglia dire avere in squadra uno come Leo. REAL ......è tornato a parlare del suo presente e del suo futuro in un'intervista a L'Equipe. L'attaccante del Psg ha raccontato del suo rapporto con i compagni partendo dall'ultimo arrivato, Leo, ...