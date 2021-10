Luis Enrique: «Niente paura ma ambizione. L'Italia gioca bene» (Di martedì 5 ottobre 2021) “Siamo tra le migliori quattro squadre negli ultimi due tornei europei. È uno stimolo e bisogna essere molto ambiziosi e divertirsi”. Così il ct della Spagna, Luis Enrique, nella conferenza stampa di vigilia della semifinale di Nations League contro l’Italia. “Non mi piace la paura o la preoccupazione… Noi allenatori non temiamo nulla, dobbiamo lottare contro l’Italia quando hanno palla, perché giocano molto bene. La nostra idea è quella di giocare tutta la partita con il pallone”, ha aggiunto. Leggi su footdata (Di martedì 5 ottobre 2021) “Siamo tra le migliori quattro squadre negli ultimi due tornei europei. È uno stimolo e bisogna essere molto ambiziosi e divertirsi”. Così il ct della Spagna,, nella conferenza stampa di vigilia della semifinale di Nations League contro l’. “Non mi piace lao la preoccupazione… Noi allenatori non temiamo nulla, dobbiamo lottare contro l’quando hanno palla, perchéno molto. La nostra idea è quella dire tutta la partita con il pallone”, ha aggiunto.

