Il ballottaggio a Roma darà il segno di una tornata disertata da metà elettori e senza donne in lizza

CarloCalenda : 4) Si candida a sindaco di Roma quando nessuno nel PD lo voleva fare. 5) Partecipa al tavolo inconcludente del csx… - ilfoglio_it : 'Caro Letta, scegli: o Draghi o Conte. Poi parliamo del ballottaggio a Roma'. Parla Calenda di @valentinivaler - AndreaMarcucci : Due uomini, capaci e competenti, eletti nelle suppletive. Milano,Bologna e Napoli vinte al primo turno con autorevo… - Marghe0855 : RT @gladiatoremassi: Al ballottaggio non avrete il mio voto. La battaglia inizia adesso. Siete la vergogna di Roma - PaoloRomans : RT @stemolinaradio: Per Gruber Michetti è 'destra, destra,destra'. Le ipotesi sono due: 1- Gruber parla senza sapere 2- Sa ma dice il falso… -

Ultime Notizie dalla rete : ballottaggio Roma

Il 14 ottobre , sempre alle 20.30, si confronteranno Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti , in corsa per il ruolo di futuro primo cittadino della Capitale, in diretta dagli studi Sky di. ...Striscia la Notizia si abbatte sulla ormai - quasi - ex - sindachessa di, Virginia Raggi , la ... Un risultato disastroso, per un sindaco che tenta il bis: non solo fuori dal, ma ..."Michetti è improponibile come sindaco: non sa mettere due parole in croce, non ha alcuna esperienza amministrativa, ha un programma raffazzonato messo insieme scopiazzando quell ...Ballottaggi elezioni amministrative, su Sky Tg24 i confronti tra Paolo Damilano e Stefano Lo Russo e tra Roberto Gualtieri ed Enrico Michetti ...