Gf Vip, Federica l'ex fidanzata di Manuel Bortuzzo gli scrive una lettera "Non …" (Di martedì 5 ottobre 2021) Ieri lunedì 4 ottobre 2021 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip. Sono stati tanti i momenti di grande spettacolo, di nervi tesi e di tensioni in casa, ma anche tanti i momenti di forte emozione. Uno tra tutti quello che ha visto protagonista, uno dei concorrenti del reality di casa Mediaset. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo, il quale ha ricevuto in casa una sorpresa davvero bellissima. Ma di cosa si è trattato? Grande fratello vip 6, grandi emozioni per Manuel Bortuzzo Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella serata di ieri Manuel è stato protagonista di una sorpresa che ha tanto emozionato non soltanto i presenti in casa, ma anche i telespettatori. Nello specifico, pare che Manuel abbia ricevuto la lettera scritta dalla sua ex ...

