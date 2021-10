Fuori dal Coro: ospiti di stasera, 5 ottobre 2021 (Di martedì 5 ottobre 2021) stasera, 5 ottobre 2021, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata un tema delicato: tutti gli errori sulla gestione della pandemia in Italia. A seguire, spazio alla questione vaccini e al perché il nostro paese, nonostante risulti il sesto più industrializzato al mondo, non ne abbia uno di produzione propria. Intanto la data dell’obbligatorietà del certificato verde sul posto di lavoro si avvicina e in alcuni settori divampano già le polemiche ed emergono le prime criticità. Continuano le storie sui “ladri di case”, con i proprietari disperati che vedono le loro abitazioni occupate nonostante gli sfratti esecutivi in essere, mentre si trovano spesso in condizioni economiche ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 5 ottobre 2021), 5, in prima serata su Rete4, tornerà con una nuova puntatadal, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata un tema delicato: tutti gli errori sulla gestione della pandemia in Italia. A seguire, spazio alla questione vaccini e al perché il nostro paese, nonostante risulti il sesto più industrializzato al mondo, non ne abbia uno di produzione propria. Intanto la data dell’obbligatorietà del certificato verde sul posto di lavoro si avvicina e in alcuni settori divampano già le polemiche ed emergono le prime criticità. Continuano le storie sui “ladri di case”, con i proprietari disperati che vedono le loro abitazioni occupate nonostante gli sfratti esecutivi in essere, mentre si trovano spesso in condizioni economiche ...

