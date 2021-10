Edoardo Cosenza si insedia per il bis all’Ordine degli Ingegneri di Napoli

(Di martedì 5 ottobre 2021) Ordinedi: eletto il nuovo Consiglio. Si afferma la lista Ingegno Napoletano 2.0, guidata da. Sono stati eletti i quindici consiglieri che guideranno l’Ordinedella provincia dinel quadriennio 2021-2025. Gli uscenti confermati sono: Gennaro Annunziata, Raffaele De Rosa, Carmine Gravino, Andrea Lizza, Ada Minieri e Giovanni Alfano (in rappresentanza della sezione B dell’Albo, che raccoglie i laureati triennali). I nuovi eletti sono Sergio Burattini, Claudia Colosimo, Stefano Iaquinta, Valeria Nappa, Eduardo Pace (già presente in passate consiliature), Maria Rosaria Pecce, Serena Riccio e Rossella Sposito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Edoardo Cosenza

ilmattino.it

...Ventriglia Claudio Leoni d'Italia Cardella Claudia Caserta Francesco Chiappiniello Maurizio...Liotto Giovanni Marchesano Gennaro Marotta Giovanni Marrazzo Rosa Merola Michele Notariale...... l'istituto regionale di formazione per la gestione d'impresa che raggruppa un coacervo di soggetti pubblici e privati, e l'ex assessore regionale alle infrastrutture, giunta Caldoro ...Ordine Ingegneri di Napoli: eletto il nuovo Consiglio. Si afferma la lista Ingegno Napoletano 2.0, guidata da Edoardo Cosenza. Sono stati eletti i quindici consiglieri che guideranno l’Ordine degli in ...È qui la festa. Tant’è che, per una volta, lo stato maggiore di Pd e 5 Stelle corre a Napoli. La partita delle partite. D’altronde è una vittoria netta, chiara. Già dai primi exit poll. Gaetano Manfre ...