Draghi sulla revisione del catasto | «Nessuno pagherà di più L’assenza della Lega? La spiegherà Salvini» – Il video

(Di martedì 5 ottobre 2021) Una conferenza stampa breve, ma necessaria, forse per tranquillizzare più gli azionisti leghisti del governo che l’opinione pubblica. Mario, dopo la conclusione del Consiglio dei ministri che ha dato via libera alla deper la riforma del fisco, si è presentato ai giornalisti insieme al ministro dell’Economia Daniele Franco. Ed è ladelil tema su cui viene messa alla prova la compattezzamaggioranza, al punto che i ministri del Carroccio hanno abbandonato – oggi, 5 ottobre -, il Cdm, lamentando il fatto che «ricevere le carte – all’ultimo – non è serio». La bozza, seppure arrivata in ritardo nelle mani dei ministri, è stata approvata e, perentorio, ha dichiarato alla stampa chedei leghisti «la ...

Nella delega fiscale approvata dal Consiglio dei ministri 'non ci sarà alcun aumento delle tassecasa, ha perfettamente ragione il presidente'. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta. 'Con Forza Italia al governo la casa degli italiani non si tocca, ...Il Premier Marionon si sottrae alle polemiche e apre la sua conferenza stampadelega fiscale parlando dell'argomento politicamente più caldo della giornata: il catasto. "Non è revisione, ma una ...Conversazione su popolo, populismo e alleanze. "Conte sia coerente fino in fondo". "Calenda? No chiudiamo porte ma non accettiamo veti" ...Roma, 5 ott. (LaPresse) - "Ci sarà anche una revisione delle rendite catastali, adeguandole alle rendite di mercato. Ma per fare questo, a parte che ci ...