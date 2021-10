Carabiniere salva donna dal suicidio dopo 4 ore di trattativa (Di martedì 5 ottobre 2021) La donna, madre di tre figli, voleva buttarsi dal ponte. Alcuni passanti hanno allertato il 112. Così è riuscita a salvarla Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 ottobre 2021) La, madre di tre figli, voleva buttarsi dal ponte. Alcuni passanti hanno allertato il 112. Così è riuscita arla

