Atlantia |  Vigeo e Gresb aumentano rating di sostenibilità

Leggi su quifinanza

(Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – Vigeo Eiris, parte di Moody’s ESG Solutions, una delle principali agenzie internazionali diESG (Environmental, Social, Governance), ha assegnato adun punteggio di 59/100 – in netto miglioramento rispetto al precedentedi 47/100 – valutando il complessivo approccio della società a un livello “Robust”, in crescita rispetto alla precedente valutazione “Limited”. Con questo upgrade,si colloca al 6° posto fra le 42 aziende del settore trasporti analizzate da V.E. a livello globale. L’avanzamento di questo importante– spiega una nota – “è dovuto ad un significativo miglioramento relativo agli aspetti sociali legati al business ed agli asset in gestione (+19 punti rispetto alla media di settore), alla posizione di leadership sugli aspetti ambientali con ...