Alessandra Amoroso festeggia i 13 anni di carriera | le sue parole

(Di martedì 5 ottobre 2021) Con un post su Instagram,i tredicidiparlando delle sue due anime PerOttobre è un mese abbastanza importante. Tra qualche settimana, la cantante salentina rilascerà “Tutto accade”, il suo nuovo progetto discografico, al quale seguirà la sua prima volta allo Stadio San Siro nel 2022. Oggiha postato una foto di sè sui suoi canali Instagram per ricordare gli inizi ere i tredicidi. Lo scatto pubblicato ritrae la cantante in una doppia versione con due outfit diversi. La didascalia spiega lo scatto e anche i pensieri di oggi, giorno in cui tredicifa è cambiato ...

Advertising

GammaStereoRoma : Alessandra Amoroso - Tutte le volte - _Laurainbow : RT @vale3618: “La cantante Alessandra Amoroso… 13 luglio 2022, San Siro, #TuttoAccade” @AmorosoOF @amoroso_fanclub - _mmauraa_ : RT @vale3618: “La cantante Alessandra Amoroso… 13 luglio 2022, San Siro, #TuttoAccade” @AmorosoOF @amoroso_fanclub - amorosoal : RT @vale3618: “La cantante Alessandra Amoroso… 13 luglio 2022, San Siro, #TuttoAccade” @AmorosoOF @amoroso_fanclub - RonnyLorusso : @AmorosoOF 'La cantante Alessandra Amoroso Ammessa' 'ti viene la bocca storta quando piangi lo sai' Era il 05 ottob… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Amoroso

Vanity Fair Italia

si apre ai fans svelando un retroscena tenuto nascosto per tanti anni e lo fa nel modo più curioso. Tornata con i capelli corti,ha dimostrato di essere un'...Margherita Amodio 61, Carlo71, Limerino Bustina 99, Aldo Capitelli 88, Federica Cecere 17, ... Pasquale Feola 62, Maria Francesca Foniciello 44, Fiorentino La Greca 34,Maccariello ...Il 5 ottobre, per la cantante, non sarà mai un giorno banale. 3 anni fa usciva il suo ultimo album “10”. Intanto manca sempre meno alla pubblicazione del nuovo disco “Tutto accade” ...Impossibile non ricordarsi il loro amore che, oggi, li ha portati a essere molto uniti (anche se come ex fidanzati) ...