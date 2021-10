"Ti amo". La proposta indecente della super-star a Sandro Tonali, un momento d'oro: chi si svela | Guarda (Di lunedì 4 ottobre 2021) Malika Ayane dichiara inaspettatamente il suo amore al calciatore del Milan Sandro Tonali rispondendo al tweet di Andrea Vianello. Il direttore di Rai News stava facendo una riflessione sui rossoneri e ha tirato in ballo il giocatore 21enne, protagonista della vittoria del Milan contro l'Atalanta. Ne è nato un siparietto social che ha divertito i rispettivi follower. La cantante infatti è una grande tifosa del Milan. Andrea Vianello infatti aveva twittato dopo la partita: "Che squadra è il Milan? Fortissimi. A proposito, Tonali, ah, Sandro Tonali: quanto sei forte! (Secondo voi due anni fa Totti indicava una pippa come miglior giocatore italiano in prospettiva?)". Tra i commenti ecco che arriva quello della cantante: "Lo amo". Non è finita qui perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Malika Ayane dichiara inaspettatamente il suo amore al calciatore del Milanrispondendo al tweet di Andrea Vianello. Il direttore di Rai News stava facendo una riflessione sui rossoneri e ha tirato in ballo il giocatore 21enne, protagonistavittoria del Milan contro l'Atalanta. Ne è nato un siparietto social che ha divertito i rispettivi follower. La cantante infatti è una grande tifosa del Milan. Andrea Vianello infatti aveva twittato dopo la partita: "Che squadra è il Milan? Fortissimi. A proposito,, ah,: quanto sei forte! (Secondo voi due anni fa Totti indicava una pippa come miglior giocatore italiano in prospettiva?)". Tra i commenti ecco che arriva quellocantante: "Lo amo". Non è finita qui perché ...

Advertising

fortiefragilii : bernardeschi chi vince l'europeo e si sposa, locatelli che vince il derby e fa la proposta, io li amo scusate - VinDeMon_ : gente che odia Amelia perché rifiuta le proposte di matrimonio di Link...ma tutto bene amo, da quando è vietato dire no ad una proposta? - bokuaka__ : @dleb_i amo io ti volebo fare una proposta non è che potresti rendere i layout di me e ali un po’ più IDK DARK CON… - s7r0nz0 : “Una proposta in mondo visione” Amo due gatti siamo che vi guardiamo #GFVIP - dani007tvb : @luthorsmith No amo è stata colpa della mia proposta che ti ha innervosito -