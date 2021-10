Advertising

borghi_claudio : Accendo la televisione e vedo @myrtamerlino a @Ariachetira che dice, senza avere letto la sentenza, che su… - LucaBizzarri : Secondo me per capire Salvini basta guardare la faccia di Salvini quando, sullo stesso palco, parlando di Lucano, S… - ilfoglio_it : 'Sono dispiaciuto della schifezza che condanna le persone prima che sia un giudice a farlo', dice oggi Salvini. A… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Salvini dice che deve fare autocritica - ilpost : Salvini dice che deve fare autocritica -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini dice

... non criticherò nessuno, ma il voto di continuità nelle città e il non voto ciche abbiamo fatto tardi nella loro scelta". Così il leader della Lega, Matteo, su Rai 1. .: 'La prossima volta il centrodestra scelga per tempo i suoi candidati'. Matteointerviene a spoglio in corso ma con Milano già data e per perduta. Per non riconoscere la sconfitta ...ROMA, 04 OTT - "Abbiamo scelto i migliori candidati possibili, non criticherò nessuno, ma il voto di continuità nelle città e il non voto ci dice che abbiamo fatto tardi nella loro scelta". Così il le ...Commenta in anticipo i risultati prima della valanga. Dice di aver vinto a Bernarda e Muggia. Nessuna autocritica sulla scelta del candidato a Milano ...