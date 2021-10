Razzismo, la solidarietà dell’Inter a Koulibaly: “Siamo con te” (Di lunedì 4 ottobre 2021) Continuano a susseguirsi i messaggi di solidarietà nei confronti di Kalidou Koulibaly, bersaglio di insulti razzisti da parte di qualche tifosi della Fiorentina. Anche l’Inter, tramite i propri canali social, ha voluto dedicare un pensiero al difensore senegalese: “Non c’è distanza, cultura o generazione che possa dividerci, perché Siamo fratelli e sorelle del mondo. Siamo con te, Kalidou Koulibaly!”. #BUU Non c’è distanza, cultura o generazione che possa dividerci, perché Siamo fratelli e sorelle del mondo. Siamo con te, @kKoulibaly26!#BrothersUniversallyUnited #FCIM pic.twitter.com/SnzkHUjbrR — Inter (@Inter) October 4, 2021 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 ottobre 2021) Continuano a susseguirsi i messaggi dinei confronti di Kalidou, bersaglio di insulti razzisti da parte di qualche tifosi della Fiorentina. Anche l’Inter, tramite i propri canali social, ha voluto dedicare un pensiero al difensore senegalese: “Non c’è distanza, cultura o generazione che possa dividerci, perchéfratelli e sorelle del mondo.con te, Kalidou!”. #BUU Non c’è distanza, cultura o generazione che possa dividerci, perchéfratelli e sorelle del mondo.con te, @k26!#BrothersUniversallyUnited #FCIM pic.twitter.com/SnzkHUjbrR — Inter (@Inter) October 4, 2021 Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

marcodimaio : Non se ne può più di sentire cori razzisti allo stadio. Solidarietà ai giocatori insultati e un augurio che i trogl… - CL7_Luca : @kkoulibaly26 @PaoloSartori4 @mattinodinapoli il razzismo come la mafia, una montagna di merda. Solidarietà e stima @kkoulibaly26 - mariamacina : RT @marcodimaio: Non se ne può più di sentire cori razzisti allo stadio. Solidarietà ai giocatori insultati e un augurio che i trogloditi c… - lidioxx : @kkoulibaly26 @mattinodinapoli Mia moglie è di colore, un offesa del genere va cindannata, in tutti i modi. Qui ev… - ottovanz : RT @marcodimaio: Non se ne può più di sentire cori razzisti allo stadio. Solidarietà ai giocatori insultati e un augurio che i trogloditi c… -