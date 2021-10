«Prendi i soldi e scappa»: l’opera di Jens Haaning è un furto o arte? (Di lunedì 4 ottobre 2021) furto o colpo di genio d’artista? Jens Haaning è un artista concettuale e contemporaneo danese che vive e lavora a Copenaghen. Il danese Kunsten Museum of Modern Art, di Aalborg, aveva pattuito con l’artista un’opera che avrebbe dovuto mettere insieme, in due cornici, il valore di quasi 72 mila euro – ovvero 534 mila corone danesi in contanti, il reddito medio di una persona in Austria e Danimarca – per la rassegna Work it Out dedicata ad arte e vita lavorativa. I soldi, dati all’artista dallo stesso museo, sarebbero stati restituiti a quest’ultimo a esibizione terminata, il 16 gennaio 2022. Peccato che lo staff della galleria, quando ha preso in consegna l’opera d’arte, si è trovato di fronte a una scoperta sorprendente: le cornici erano vuote. Ma no, non erano ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 ottobre 2021)o colpo di genio d’artista?è un artista concettuale e contemporaneo danese che vive e lavora a Copenaghen. Il danese Kunsten Museum of Modern Art, di Aalborg, aveva pattuito con l’artista un’opera che avrebbe dovuto mettere insieme, in due cornici, il valore di quasi 72 mila euro – ovvero 534 mila corone danesi in contanti, il reddito medio di una persona in Austria e Danimarca – per la rassegna Work it Out dedicata ade vita lavorativa. I, dati all’artista dallo stesso museo, sarebbero stati restituiti a quest’ultimo a esibizione terminata, il 16 gennaio 2022. Peccato che lo staff della galleria, quando ha preso in consegnad’, si è trovato di fronte a una scoperta sorprendente: le cornici erano vuote. Ma no, non erano ...

