Precari, possibile presentare Mad anche se inseriti in GPS e Graduatoria d'Istituto. Anief: "Passo in avanti" (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – "Per far fronte alla perdurante emergenza sanitaria e al fine di consentire alle scuole di attribuire le cattedre o le ore ancora disponibili, è possibile in via eccezionale, limitatamente all'anno scolastico in corso, procedere alla nomina del personale docente messosi a disposizione anche se incluso in GPS o in graduatorie di istituto di altre province. La nomina dell'aspirante messosi a disposizione può essere disposta esclusivamente dopo l'effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS nell'ambito territoriale di riferimento e in quello nel quale è incluso lo stesso aspirante. È necessario altresì che siano esaurite le graduatorie di istituto della scuola interessata e delle scuole viciniori". Dunque l'amministrazione torna sui propri passi e permette ai docenti iscritti in Graduatoria Gps e graduatorie di ...

