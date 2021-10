Playboy mette in copertina un uomo: è il primo ‘coniglietto’ gay (Di lunedì 4 ottobre 2021) Anche Playboy si è rivoluzionato e per la prima volta quest’anno ha messo in copertina un uomo apertamente gay. Imprenditore, influencer, make-up artist: Bretman Rock da oggi può inserire nel curriculum anche l’esser stato il primo coniglietto gay sulla cover di Playboy. 23 anni, 18 milioni di follower (e virale online per un video in cui dice ‘I love this song’ mentre piange un bambino in sottofondo), il ragazzo è una vera miniera d’oro. ? Attualmente Bretman Rock è in onda su MTV con un reality sulla propria vita e nel 2017 la rivista Time lo ha eletto fra i 30 adolescenti più influenti al mondo. Lo stesso anno Forbes lo ha inserito nell’elenco dei 30 Under Asia – Media Marketing & Advertising. Due anni fa, infine, ha vinto un People’s Choice Awards, mentre quest’anno un MTV Movie Awards ed un TV ... Leggi su biccy (Di lunedì 4 ottobre 2021) Anchesi è rivoluzionato e per la prima volta quest’anno ha messo inunapertamente gay. Imprenditore, influencer, make-up artist: Bretman Rock da oggi può inserire nel curriculum anche l’esser stato ilconiglietto gay sulla cover di. 23 anni, 18 milioni di follower (e virale online per un video in cui dice ‘I love this song’ mentre piange un bambino in sottofondo), il ragazzo è una vera miniera d’oro. ? Attualmente Bretman Rock è in onda su MTV con un reality sulla propria vita e nel 2017 la rivista Time lo ha eletto fra i 30 adolescenti più influenti al mondo. Lo stesso anno Forbes lo ha inserito nell’elenco dei 30 Under Asia – Media Marketing & Advertising. Due anni fa, infine, ha vinto un People’s Choice Awards, mentre quest’anno un MTV Movie Awards ed un TV ...

Advertising

StraNotizie : Playboy mette in copertina un uomo: è il primo ‘coniglietto’ gay - ___donutcare___ : RT @BITCHYFit: Playboy mette in copertina un uomo: è il primo 'coniglietto' gay * - BITCHYFit : Playboy mette in copertina un uomo: è il primo 'coniglietto' gay * -

Ultime Notizie dalla rete : Playboy mette UE TRA CINA E USA/ L'Indo - Pacifico può essere molto pericoloso per l'Italia Nell'Aukus c'è il Regno Unito che mette in avviso l'Unione Europea, ma anche questo solo in parte. ... ma non può essere la promessa del playboy al bar, che dice "Ti amo per tutta la vita" e dopo una ...

Lunedi 27 Settembre 2021 Sky e Premium Cinema, Every Breth You Take - Senza respiro Un professore obeso sperimenta un siero che lo trasforma in un aitante playboy, ma gli effetti sono ... Si mette in viaggio verso il castello del Cannibale insieme al saggio Tilorn e la giovane Niilit ...

Nikita e la rete di Gozi la Repubblica Zanza, libro e film sui segreti del playboy. "Ha amato 6mila donne" Luigi Pasquini ha scritto un libro dedicato al mitico playboy scomparso 3 anni. E ora annuncia la realizzazione di un docu-film ...

Nell'Aukus c'è il Regno Unito chein avviso l'Unione Europea, ma anche questo solo in parte. ... ma non può essere la promessa delal bar, che dice "Ti amo per tutta la vita" e dopo una ...Un professore obeso sperimenta un siero che lo trasforma in un aitante, ma gli effetti sono ... Siin viaggio verso il castello del Cannibale insieme al saggio Tilorn e la giovane Niilit ...Luigi Pasquini ha scritto un libro dedicato al mitico playboy scomparso 3 anni. E ora annuncia la realizzazione di un docu-film ...