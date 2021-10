**Mafia: processo Borsellino quater, domani la Cassazione metterà la parola fine/Adnkronos** (Di lunedì 4 ottobre 2021) Palermo, 4 ott. (Adnkronos) - A 29 anni dalla strage di via D'Amelio, domani sera, la Corte di Cassazione metterà la parola fine al processo cosiddetto 'Borsellino quater', che vede alla sbarra i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino, condannati all'ergastolo sia in primo che in secondo grado, e i falsi pentiti Francesco Andriotta e Calogero Pulci, condannati entrambi a dieci anni per calunnia. Dichiarato, invece, il “non doversi procedere per pervenuta prescrizione in ordine al reato di calunnia pluriaggravata” nei confronti dell'ex pentito Vincenzo Scarantino in quanto, in base all'attenuante prevista dalla legge, veniva riconosciuto che il "pupo vestito", come lui stesso si è definito aveva effettuato la calunnia perché "determinato a commettere il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) Palermo, 4 ott. (Adnkronos) - A 29 anni dalla strage di via D'Amelio,sera, la Corte dilaalcosiddetto '', che vede alla sbarra i boss Salvo Madonia e Vittorio Tutino, condannati all'ergastolo sia in primo che in secondo grado, e i falsi pentiti Francesco Andriotta e Calogero Pulci, condannati entrambi a dieci anni per calunnia. Dichiarato, invece, il “non doversi procedere per pervenuta prescrizione in ordine al reato di calunnia pluriaggravata” nei confronti dell'ex pentito Vincenzo Scarantino in quanto, in base all'attenuante prevista dalla legge, veniva riconosciuto che il "pupo vestito", come lui stesso si è definito aveva effettuato la calunnia perché "determinato a commettere il ...

