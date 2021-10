Liguria, allerta meteo rossa: fiumi esondati, auto sommerse dalla pioggia e bus trascinati dalla corrente. Chiuso un seggio nel Savonese (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il maltempo sta facendo danni in Liguria. La situazione più complessa è nella zona di Savona, dove già alle 6.15 è stata segnalata una precipitazione molto forte a Montenotte Inferiore dove in un'ora ... Leggi su leggo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il maltempo sta facendo danni in. La situazione più complessa è nella zona di Savona, dove già alle 6.15 è stata segnalata una precipitazione molto forte a Montenotte Inferiore dove in un'ora ...

RegLiguria : [3/10-14.20] #AllertaMeteoLIG ?? Allerta meteo per piogge diffuse e temporali su tutta la Liguria a partire dal po… - MediasetTgcom24 : Maltempo, allerta rossa in Liguria: a Genova chiuse tutte le scuole #genova - raffaellapaita : Liguria in allerta. Grande apprensione per le province di Savona e Genova. A Savona esonda il #Letimbro. Siamo vici… - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: La violenta ondata di maltempo che sta colpendo la Liguria ha causato esondazioni ed allagamenti in provincia di Savon… - Lvr_Solitaria : RT @rep_genova: Liguria in allerta, esondato il Letimbro, allagamenti a Pontinvrea [aggiornamento delle 09:58] -