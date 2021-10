La testimonianza | «I dipendenti di Facebook non riuscivano ad accedere con il proprio badge alla struttura»

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Quando è iniziato ildown, il WhatsApp down e l’Instagram down del 4 ottobre 2021 – quello che ha fatto riscoprire al pianeta com’è, parzialmente, vivere senza dispositivi perennemente connessi – era arrivata voce che alcunidel social network potevano avere problemi d’accesso agli strumenti aziendali, esattamente come l’utente più comune poteva avere un problema a collegare ildispositivo all’indirizzo generale del social network (è in questo modo che si può sintetizzare il problema di DNS che vi abbiamo descritto). Tuttavia, dal New York Times arrivano delle rivelazioni davvero incredibili: idiaddetti a risolvere la situazione e il problema di accesso alle piattaforme avrebbero avuto problemi a entrare nelladi Menlo Park ...